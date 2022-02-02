Сьогодні Зеленський зустрінеться з Ердоганом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана, про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу президента України.
Ердоган перебуватиме в нашій країні з офіційним візитом. У програмі візиту запланована зустріч з Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Після зустрічі відбудеться спілкування зі ЗМІ.
Відомо, що турецький президент прибуде в Україну в рамках планового візиту в рамках Стратегічної ради Україна-Туреччина.
Додамо
2 лютого Кабінет міністрів затвердив проект угоди про вільну торгівлю між Україною й Туреччиною. Передбачається встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарних позицій, що становить 95% від загальної кількості товарів, що експортуються Україною. Окрім того, ще на 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти або зменшені мита.
Угоду може бути підписано під час візиту президента Туреччини.