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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Сьогодні Зеленський зустрінеться з Ердоганом

Сьогодні Зеленський зустрінеться з Ердоганом

Київ • УНН

 • 18483 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана, про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу президента України.

Ердоган перебуватиме в нашій країні з офіційним візитом. У програмі візиту запланована зустріч з Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Після зустрічі відбудеться спілкування зі ЗМІ.

Відомо, що турецький президент прибуде в Україну в рамках планового візиту в рамках Стратегічної ради Україна-Туреччина.

Додамо

2 лютого Кабінет міністрів затвердив проект угоди про вільну торгівлю між Україною й Туреччиною. Передбачається встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарних позицій, що становить 95% від загальної кількості товарів, що експортуються Україною. Окрім того, ще на 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти або зменшені мита.

Угоду може бути підписано під час візиту президента Туреччини.

Українські Національні Новини

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