Сьогодні вночі в Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В ніч на 13 жовтня та протягом доби в Україні оголосили штормове попередження через дощі та туман. Про це УНН повідомляють у пресслужбі ДСНС.
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Вночі та вранці 13 жовтня у західних областях прогнозують туман, видимість 200-500 м.
Крім того, протягом доби 13 жовтня в Одеській та Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значний дощ (I рівень небезпеки, жовтий).
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