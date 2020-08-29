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Сьогодні відзначають Горіховий спас: що не можна робити в цей день

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Православні християни 29 серпня відзначають Третій або Горіховий Спас, передає УНН.

Сьогодні відзначають Горіховий спас: що не можна робити в цей день

Горіховий Спас завершує серію трьох літніх Спасів – ці свята присвячені вшануванню Бога, збору врожаю та початку підготовці до зими.

Назва свята повязана з тим, що саме в цей період достигають лісові горіхи – тож їх можна збирати та заготовляти на зиму.

Що не можна робити в цей день
1. Лихословити і сваритися, бо весь негатив може повернутися до кривдника.
2. Відмовлятися від роботи, оскільки Горіховий Спас – час збору врожаю.
3. Ходити в ліс без оберега, адже цього дня там можна зустріти нечисту силу.
4. Відмовляти у допомозі нужденним та мандрівникам.

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Що святити в церкві
• горіхи;
• горіховий хліб (та інша випічка з горіхами: кекси, штруделі чи печиво);
• горіхові настоянки;
• горіхове асорті з медом.

Варто зауважити, що оскільки 28 серпня закінчується Успенський піст, на Спаса вже можна вживати м'ясо, рибу та молочні продукти. Тому на столі доречними будуть ще й ці страви.

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