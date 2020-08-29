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Сегодня отмечают Ореховый спас: что нельзя делать в этот день

Киев • УНН

 • 62855 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Православные христиане 29 августа отмечают Третий или Ореховый Спас, передает УНН.

Сегодня отмечают Ореховый спас: что нельзя делать в этот день

Ореховый Спас завершает серию трех летних Спасов - эти праздники посвященные чествованию Бога, сбору урожая и началу подготовки к зиме.

Название праздника связано с тем, что именно в этот период созревают лесные орехи - так их можно собирать и заготавливать на зиму.

Что нельзя делать в этот день
1. Сквернословить и ссориться, потому что весь негатив может вернуться к обидчику.
2. Отказываться от работы, поскольку Ореховый Спас - время сбора урожая.
3. Ходить в лес без оберега, ведь в этот день там можно встретить нечистую силу.
4. Отказывать в помощи нуждающимся и путешественникам.

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Что святить в церкви
• орехи;
• ореховый хлеб (и другая выпечка с орехами: кексы, штрудели или печенье);
• ореховые настойки;
• ореховое ассорти с медом.

Стоит отметить, что поскольку 28 августа заканчивается Успенский пост, на Спаса уже можно употреблять мясо, рыбу и молочные продукты. Поэтому на столе уместными будут еще и эти блюда.

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