Сьогодні відзначають день військ зв’язку України

“Від імені Командування об’єднаних сил Збройних Сил України вітаю Вас із професійним святом — Днем військ зв’язку України! Ви виконуєте одне із найважливіших завдань — забезпечуєте надійний зв’язок. Коли він працює — його не помічають, але його відсутність у рази зменшує ефективність будь-якої військової операції. Особливо Ваша роль зросла під час бойових дій в ході Антитерористичної операції та операції Об’єднаних Сил на територій Донецької та Луганської областей”, — зазначив командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Він додав, що війська зв’язку є однією з ключових ланок Збройних Сил, тому Ваші вміння та навички повинні відповідати найвищим критеріям швидкості та безпеки передачі інформації, оперативності у налагодженні зв’язку між підрозділами.

“Впевнений, що впровадження передових технологій та найсучасніших методів військової комунікації, поступово наближають нас до здійснення стратегічної мети — побудови сучасної, добре озброєної армії. У цей святковий день бажаю Вам міцного здоров’я, професійної досконалості та воєнної витримки. Нехай завжди поруч з Вами буде вдача та підтримка рідних, адже Ви виконуєте непросту, але надзвичайно важливу функцію з забезпечення обороноздатності нашої держави”, — додав він.

Нагадаємо, Офіс Омбудсмена виявив Telegram-бот, який поширював персональні дані 6 907 військовослужбовців.