Сьогодні відзначають день військ зв’язку України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні, 8 серпня, в Україні відзначають день військ зв’язку України. Так, командування Збройних Сил України привітало зв’язківців зі святом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування об’єднаних сил ЗСУ.
“Від імені Командування об’єднаних сил Збройних Сил України вітаю Вас із професійним святом — Днем військ зв’язку України! Ви виконуєте одне із найважливіших завдань — забезпечуєте надійний зв’язок. Коли він працює — його не помічають, але його відсутність у рази зменшує ефективність будь-якої військової операції. Особливо Ваша роль зросла під час бойових дій в ході Антитерористичної операції та операції Об’єднаних Сил на територій Донецької та Луганської областей”, — зазначив командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
Він додав, що війська зв’язку є однією з ключових ланок Збройних Сил, тому Ваші вміння та навички повинні відповідати найвищим критеріям швидкості та безпеки передачі інформації, оперативності у налагодженні зв’язку між підрозділами.
“Впевнений, що впровадження передових технологій та найсучасніших методів військової комунікації, поступово наближають нас до здійснення стратегічної мети — побудови сучасної, добре озброєної армії. У цей святковий день бажаю Вам міцного здоров’я, професійної досконалості та воєнної витримки. Нехай завжди поруч з Вами буде вдача та підтримка рідних, адже Ви виконуєте непросту, але надзвичайно важливу функцію з забезпечення обороноздатності нашої держави”, — додав він.
Нагадаємо, Офіс Омбудсмена виявив Telegram-бот, який поширював персональні дані 6 907 військовослужбовців.