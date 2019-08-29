Сьогодні відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною — ексдепутат Держдуми РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Колишній депутат російського парламенту Ілля Пономарьов повідомив, що сьогодні відбудеться обмін полоненими. Про це ексдепутат Держдуми РФ Пономарьов повідомив на своїй сторінці у Facebook та своєму мікроблозі Twitter, передає УНН.
“Сьогодні буде обмін полоненими. Тримаємо кулаки!”, — написав Пономарьов.
Нагадаємо, раніше російський Telegram-канал “НЕЗЫГАРЬ” повідомив про те, що українських політв’язнів в автозаках везуть в аеропорт.
Перед цим, народний депутат Ахтем Чийгоз після урочистого засідання Верховної Ради повідомив, що за його інформацією обмін відбудеться 30 серпня.