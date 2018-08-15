Сьогодні відбудеться матч за 43-й Суперкубок УЄФА

У сезоні 2017/18 "Реал" першим виграв Лігу чемпіонів УЄФА в третій раз поспіль, а також першим в історії Кубка європейських чемпіонів двічі виграв турнір по три рази поспіль. Тепер "Реал" може першим в історії виграти три поспіль Суперкубка УЄФА.



Однак "Атлетіко" ще жодного разу не програвав в Суперкубку УЄФА. Він брав участь в цьому турнірі в 2010 і 2012 роках та обидва рази виграв.



"Реал" побореться за Суперкубок УЄФА в сьомий раз (4 виграші, 2 поразки). Мадридці програли два перших фінали, але потім здобули чотири перемоги поспіль.



"Реал" і "Атлетіко" проведуть десятий матч на європейській арені. Попередні дев'ять відбулися в Кубку європейських чемпіонів/Лізі чемпіонів УЄФА. У тому числі фінали Ліги чемпіонів 2014 і 2016 років, які виграв "Реал". "Королівський клуб" брав верх у всіх п'яти двоматчевих протистояннях в Європі з "Атлетіко".



Примітно, що хто б не переміг у матчі в Талліні, Суперкубок УЄФА в п'ятий раз поспіль дістанеться Іспанії. Іспанські клуби виграли вісім суперкубків УЄФА з останніх дев'яти.



Додамо, що зустріч о 22:00 стартуватиме за участі головного рефері Шімона Марчиняка із Польщі.