Сегодня состоится матч за 43-й Суперкубок УЕФА

В сезоне 2017/18 "Реал" первым выиграл Лигу чемпионов УЕФА в третий раз подряд, а также первым в истории Кубка европейских чемпионов дважды выиграл турнир по три раза подряд. Теперь "Реал" может первым в истории выиграть три подряд Суперкубка УЕФА.



Однако "Атлетико" еще ни разу не проигрывал в Суперкубке УЕФА. Он принимал участие в этом турнире в 2010 и 2012 годах и оба раза выиграл.



"Реал" поборется за Суперкубок УЕФА в седьмой раз (4 выигрыша, 2 поражения). Мадридцы проиграли два первых финалы, но затем одержали четыре победы подряд.



"Реал" и "Атлетико" проведут десятый матч на европейской арене. Предыдущие девять состоялись в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов УЕФА. В том числе финалы Лиги чемпионов 2014 и 2016 годов, которые выиграл "Реал". "Королевский клуб" одерживал верх во всех пяти двухматчевых противостояниях в Европе с "Атлетико".



Примечательно, что кто бы ни победил в матче в Таллине, Суперкубок УЕФА в пятый раз подряд достанется Испании. Испанские клубы выиграли восемь Суперкубков УЕФА из последних девяти.



Добавим, что встреча в 22:00 стартует с участием главного рефери Шимона Марчиняка из Польши.