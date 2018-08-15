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Сегодня состоится матч за 43-й Суперкубок УЕФА

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Впервые в истории за Суперкубок УЕФА поспорят команды из одного города - мадридские "Атлетико" и "Реал", информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Сегодня состоится матч за 43-й Суперкубок УЕФА

В сезоне 2017/18 "Реал" первым выиграл Лигу чемпионов УЕФА в третий раз подряд, а также первым в истории Кубка европейских чемпионов дважды выиграл турнир по три раза подряд. Теперь "Реал" может первым в истории выиграть три подряд Суперкубка УЕФА.

Однако "Атлетико" еще ни разу не проигрывал в Суперкубке УЕФА. Он принимал участие в этом турнире в 2010 и 2012 годах и оба раза выиграл.

"Реал" поборется за Суперкубок УЕФА в седьмой раз (4 выигрыша, 2 поражения). Мадридцы проиграли два первых финалы, но затем одержали четыре победы подряд.

"Реал" и "Атлетико" проведут десятый матч на европейской арене. Предыдущие девять состоялись в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов УЕФА. В том числе финалы Лиги чемпионов 2014 и 2016 годов, которые выиграл "Реал". "Королевский клуб" одерживал верх во всех пяти двухматчевых противостояниях в Европе с "Атлетико".

Примечательно, что кто бы ни победил в матче в Таллине, Суперкубок УЕФА в пятый раз подряд достанется Испании. Испанские клубы выиграли восемь Суперкубков УЕФА из последних девяти.

Добавим, что встреча в 22:00 стартует с участием главного рефери Шимона Марчиняка из Польши.

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