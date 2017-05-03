Сьогодні відбудеться другий півфінал Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Одна з кращих атак Європи "Монако" прийматиме на своєму полі один з найнадійніших захистів туринського "Ювентуса" в рамках першого поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на УЄФА.
"Монако" зіграє в розіграші півфіналу вперше з 2004 року. У поточному турнірі "монегаски" виграли шість з семи домашніх матчів.
Туринський клуб відзначається надійним захистом – команда Массіміліано Аллегрі пропустила лише два голи в десяти матчах нинішнього турніру.
В історії протистоянь клубів "Ювентус" виграв у "Монако" в півфіналі сезону 1997/98 і чвертьфіналі сезону 2014/15.
Зауважимо, що французам не допоможуть у грі Боскілья ( травма коліна) і Каррільо (пах). У складі "старої синьйори" пропускатимуть зустріч Хедіра (дискваліфікація), Пьяца (коліно) та Ругані (нога).
Нагадаємо, що в іншому півфіналі "Реал" почав з перемоги 3:0 над "Атлетіко".