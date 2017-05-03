Сегодня состоится второй полуфинал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Одна из лучших атак Европы "Монако" примет на своем поле одну из самых надежных защит туринского "Ювентуса" в рамках первого поединка полуфинала Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
"Монако" сыграет в розыгрыше полуфинала впервые с 2004 года. В текущем турнире "монегаск" выиграли шесть из семи домашних матчей.
Туринский клуб отмечается надежной защитой - команда Массимилиано Аллегри пропустила всего два гола в десяти матчах нынешнего турнира.
В истории противостояний клубов "Ювентус" выиграл у "Монако" в полуфинале сезона 1997/98 и четвертьфинале сезона 2014/15.
Заметим, что французам не помогут в игре Боскилья (травма колена) и Каррильо (пах). В составе "старой синьоры" пропускать встреча Хедира (дисквалификация), Пьяца (колено) и ругань (нога).
Напомним, что в другом полуфинале "Реал" начал с победы 3: 0 над "Атлетико".