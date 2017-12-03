Сьогодні в Україні та світі День людей з обмеженими фізичними можливостями
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міжнародний день людей з особливими потребами (або обмеженими фізичними можливостями) був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1982 році та відзначається щороку 3 грудня, передає УНН.
Зазначимо, що Асамблея закликала держави-члени ООН проводити заходи, спрямовані на подальшу інтеграцію людей з особливими потребами у життя суспільства.
Нагадаємо, система соціального захисту людей з інвалідністю зазнала позитивних змін. Про це з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
За словами Гройсмана, розроблено та удосконалено багато нормативно-правових актів, метою яких є залучення таких людей до активного суспільного життя.