Сегодня в Украине и мире День людей с ограниченными физическими возможностями
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Международный день людей с особыми потребностями (или ограниченными физическими возможностями) был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году и отмечается ежегодно 3 декабря, передает УНН.
Отметим, что Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию людей с особыми потребностями в жизни общества.
Напомним, в системе социальной защиты людей с инвалидностью произошли позитивные изменения. Об этом по случаю Международного дня людей с инвалидностью сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По словам Гройсмана, разработаны и усовершенствованы многие нормативно-правовые акты, целью которых является привлечение людей к активной общественной жизни.