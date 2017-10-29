Сьогодні в України потеплішає та місцями дощитиме

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Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні, 29 жовтня, у західних та центральних областях України пройдуть дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український Гідрометцентр.

Температура повітря протягом дня становитиме 10-13 градусів вище нуля.

У західних областях пройдуть дощі. Вночі 4-7 градусів тепла, вдень 7-12 градусів тепла.

У північних областях - волога дощова погода. Температура повітря вночі 3-6 тепла, вдень 9-12 градусів тепла.

У східних областях без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 9-12 градусів тепла.

У центральній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 3-6 тепла, вдень 10-14 градусів вище нуля.

У південній частині суха погода. Температура повітря вночі 4-7 градусів тепла, вдень 11-15 градусів вище нуля.

Вітер в Україні південно-західний, 7-12 м/с.

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