Сьогодні в Україні переважатиме суха малохмарна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні в Україні у східній частині, вночі місцями і у центральних областях та в Приазов'ї невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вдень 14-19°, на Закарпатті до 22°, у східних областях 10-15°. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, вдень у східних областях пориви 15-20 м/с.
У денні години температура повітря становитиме 12-19 градусів тепла.
У західних областях - без опадів Температура повітря вдень 15-19 градусів тепла.
У північних областях дощ ймовірний на Сумщині. Температура повітря вдень 12-17 градусів тепла.
У східних областях пройдуть дощі. Температура повітря вдень 12-17 градусів тепла.
У центральній частині - суха погода. Температура повітря вдень 14-18 градусів тепла.
На півдні України - без опадів. Температура повітря вдень 15-20 градусів тепла.