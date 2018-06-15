Сьогодні в Україні очікуються зливи та спека

Температура повітря становитиме протягом дня 23-28 градусів тепла, на півдні 28-34 градуси вище нуля. Вночі в Україні 14-20, на півдні до 23 градусів тепла.

У західних областях пройдуть грозові зливи, місцями град та шквали. Температура повітря вдень 22-26 градусів тепла.

У північних областях — зливи та грози. Температура повітря вдень 24-27 градусів тепла.

У східних областях істотні опади малоймовірні, на Харківщині пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вдень 27-32 градуси вище нуля.

У центральних областях — без істотних опадів, місцями локальні дощі та грози. Температура повітря вдень 25-30 градусів тепла.

На півдні України опадів не очікується. Температура повітря вдень 28-34 градуси тепла.