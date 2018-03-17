Сьогодні в Україні очікуються складні погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Унаслідок діяльності циклонів сьогодні в Україні очікуються складні погодні умови. У більшості областей - снігопади, хуртовини, на півдні та в центральній частині - дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу, ожеледь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних та північних областях вночі сильний, вдень помірний сніг, хуртовини; температура протягом доби 4-9° морозу, на Прикарпатті близько 0°.
У більшості центральних, Харківській і Закарпатській областях мокрий сніг та дощ, вночі місцями сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу; температура протягом доби 0-5° тепла.
У південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях невеликий, місцями помірний дощ, вночі на сході подекуди з мокрим снігом; температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Одещині та в Криму 13-17°.
Вітер в Україні південний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
На дорогах північної половини країни ожеледиця.