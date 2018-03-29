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Сьогодні в Україні очікуються періодичні опади

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні в Україні вдень у західній частині помірний дощ, на півночі Лівобережжя місцями невеликі опади; на решті території без істотних опадів. Очікуються періодичні опади, від невеликих до помірних, дощ, місцями з мокрим снігом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Вночі та вранці на дорогах північно-східної половини подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 5° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Прикарпатті 8-13°; на Чернігівщині та Сумщині вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У західних областях місцями дощ, вночі з мокрим снігом. Температура повітря вдень 5-9 тепла, місцями 9-12 градусів тепла.

У північних областях — хмарно, місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Температура повітря вдень 0-4 тепла, на Сумщині вночі −4-9, вдень до 2 морозу.

У східних областях дощ та мокрий сніг. Температура повітря вдень 0-4 тепла.

У центральній частині місцями невеликий дощ, вночі ймовірний мокрий сніг. Температура повітря вдень 2-5 градусів тепла.

На півдні України очікується дощ. Температура повітря вдень 6-12 тепла.

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