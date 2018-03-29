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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 43593 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 82377 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 113746 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120194 просмотра

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Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 131699 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146609 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147989 просмотра

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Сегодня в Украине ожидаются периодические осадки

Сегодня в Украине ожидаются периодические осадки

Киев  •  УНН

 • 11903 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня в Украине днём ​​в западной части умеренный дождь, на севере Левобережья местами небольшие осадки; на остальной территории без существенных осадков. Ожидаются периодические осадки, от небольших до умеренных, дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Ночью и утром на дорогах северо-восточной половины местами гололедица.

Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 5° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части и на Прикарпатье 8-13°; в Черниговской и Сумской ночью 5-10 ° мороза, днем ​​около 0°.

В западных областях местами дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​5-9 тепла, местами 9-12 градусов тепла.

В северных областях - облачно, местами небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​0-4 тепла, на Сумщине ночью -4-9, днем ​​до 2 мороза.

В восточных областях дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем ​​0-4 тепла.

В центральной части местами небольшой дождь, ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха днем ​​2-5 градусов тепла.

На юге Украины ожидается дождь. Температура воздуха днем ​​6-12 тепла.

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