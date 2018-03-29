Сегодня в Украине ожидаются периодические осадки

Ночью и утром на дорогах северо-восточной половины местами гололедица.

Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 5° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части и на Прикарпатье 8-13°; в Черниговской и Сумской ночью 5-10 ° мороза, днем ​​около 0°.

В западных областях местами дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​5-9 тепла, местами 9-12 градусов тепла.

В северных областях - облачно, местами небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​0-4 тепла, на Сумщине ночью -4-9, днем ​​до 2 мороза.

В восточных областях дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем ​​0-4 тепла.

В центральной части местами небольшой дождь, ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха днем ​​2-5 градусов тепла.

На юге Украины ожидается дождь. Температура воздуха днем ​​6-12 тепла.