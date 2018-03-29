Сегодня в Украине ожидаются периодические осадки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня в Украине днём в западной части умеренный дождь, на севере Левобережья местами небольшие осадки; на остальной территории без существенных осадков. Ожидаются периодические осадки, от небольших до умеренных, дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ночью и утром на дорогах северо-восточной половины местами гололедица.
Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с.
Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 5° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части и на Прикарпатье 8-13°; в Черниговской и Сумской ночью 5-10 ° мороза, днем около 0°.
В западных областях местами дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха днем 5-9 тепла, местами 9-12 градусов тепла.
В северных областях - облачно, местами небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем 0-4 тепла, на Сумщине ночью -4-9, днем до 2 мороза.
В восточных областях дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем 0-4 тепла.
В центральной части местами небольшой дождь, ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха днем 2-5 градусов тепла.
На юге Украины ожидается дождь. Температура воздуха днем 6-12 тепла.