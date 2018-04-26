Сьогодні в Україні очікується тепла погода з літніми значеннями температури повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні в Україні запанує тепла погода з літніми значеннями температури повітря. У денні години температура повітря становитиме 22-27 градусів тепла. На заході та півночі стовпчики термометрів коливатимуться близько 18-24 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.
Невеликі дощі, з грозами, пройдуть у західних областях та на півночі України, південь, центр та східна частина перебуватимуть у сухій погоді.
У західних областях очікуються невеликі дощі. Температура повітря вдень 18-22 градуси тепла.
У північних областях дощі пройдуть місцями, незначні. Температура повітря вдень 18-24 градуси тепла.
У східних областях буде сухо. Температура повітря вдень 20-25 градусів тепла.
У центральних областях очікується малохмарна суха погода. Температура повітря вдень 22-27 градусів тепла.
На півдні України — без опадів. Температура повітря вдень 19-25 градусівтепла.