Сьогодні в Україні очікується тепла погода
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сьогодні в західних областях України внаслідок діяльності атмосферного фронту очікуются дощі та грози. На решті території пануватиме суха повітряна маса. У денні години температура повітря становитиме 18-25 градусів тепла, на узбережжях морів та місцями на заході 15-18 градусів тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних областях очікуються грозові дощі. Температура повітря вдень 20-25 градусів тепла.
У північних областях - без опадів. Температура повітря вдень 18-22 градуси тепла.
У східних областях опадів не очікується. Температура повітря вдень 18-22 градуси тепла.
У центральній частині - суха погода. Температура повітря вдень 20-24 градуси тепла.
На півдні України - без опадів. Температура повітря вдень 20-24 тепла, на узбережжях 15-18 градусів тепла.