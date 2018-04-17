Сьогодні в Україні очікується тепла погода

У західних областях очікуються грозові дощі. Температура повітря вдень 20-25 градусів тепла.

У північних областях - без опадів. Температура повітря вдень 18-22 градуси тепла.

У східних областях опадів не очікується. Температура повітря вдень 18-22 градуси тепла.

У центральній частині - суха погода. Температура повітря вдень 20-24 градуси тепла.

На півдні України - без опадів. Температура повітря вдень 20-24 тепла, на узбережжях 15-18 градусів тепла.