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Сьогодні в Україні очікується тепла погода

Сьогодні в Україні очікується тепла погода

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сьогодні в західних областях України внаслідок діяльності атмосферного фронту очікуются дощі та грози. На решті території пануватиме суха повітряна маса. У денні години температура повітря становитиме 18-25 градусів тепла, на узбережжях морів та місцями на заході 15-18 градусів тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

У західних областях очікуються грозові дощі. Температура повітря вдень 20-25 градусів тепла.

У північних областях - без опадів. Температура повітря вдень 18-22 градуси тепла.

У східних областях опадів не очікується. Температура повітря вдень 18-22 градуси тепла.

У центральній частині - суха погода. Температура повітря вдень 20-24 градуси тепла.

На півдні України - без опадів. Температура повітря вдень 20-24 тепла, на узбережжях 15-18 градусів тепла.

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