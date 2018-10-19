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Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода

Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода

Київ • УНН

 • 8651 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні в Україні пройдуть невеликі дощі та похолодає. На решті території антициклон, область високого атмосферного тиску, втримає суху погоду. У більшості областей опадів не передбачається. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Місцями очікуються тумани та серпанки.

Температура повітря в Україні становитиме +17+23 градуси.

У західних областях — місцями невеликий дощ. Температура повітря вдень похолодає до 13-17 градусів тепла.

У північних областях — без опадів. Температура повітря вдень 16-20 градусів тепла.

У східних областях — без опадів. Температура повітря вдень 17-22 градуси вище нуля.

У центральних областях — суха повітряна маса. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.

На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вдень 18-23 градуси вище нуля.

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