Сегодня в Украине ожидается преимущественно сухая погода

КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня в Украине пройдут небольшие дожди и похолодает. На остальной территории антициклон, область высокого атмосферного давления, удержит сухую погоду. В большинстве областей осадков не предвидится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.