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Сьогодні в Україні очікується дощ та мокрий сніг

Сьогодні в Україні очікується дощ та мокрий сніг

Київ • УНН

 • 13243 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні, 11 грудня, у більшості областей очікуються сніг та мокрий сніг з дощем. В Україні протягом дня очікується 0+8 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах -4+7 градусів морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні місцями тумани, на дорогах ожеледиця.

У західних областях - дощ та мокрий сніг. Вночі -3-5 морозу, вдень від 1 морозу до 4 градусів тепла.

У північних областях пройде мокрий сніг. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У східних областях - дощі. Температура повітря вночі 0-4 градуси морозу, вдень 0-4 тепла.

У центральній частині - мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 1-6 градусів вище нуля.

На півдні України - місцями дощ. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 5-10 градусів вище нуля.

Вітер в Україні північно-західний та південно-східний в центральних областях, 5-12 м/с.

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