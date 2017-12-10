Сьогодні в Україні очікується дощ та мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні, 10 грудня, у більшості областей очікуються сніг та мокрий сніг з дощем. В Україні протягом дня очікується 0+8 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах -4+7 градусів морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні місцями тумани, на дорогах ожеледиця.
У західних областях - дощ та мокрий сніг. Вночі -3-5 морозу, вдень від 1 морозу до 4 градусів тепла.
У північних областях пройде мокрий сніг. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
У східних областях - дощі. Температура повітря вночі 0-4 градуси морозу, вдень 0-4 тепла.
У центральній частині - мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 1-6 градусів вище нуля.
На півдні України - місцями дощ. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 5-10 градусів вище нуля.
Вітер в Україні північно-західний та південно-східний в центральних областях, 5-12 м/с.