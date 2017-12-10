Сегодня в Украине ожидается дождь и мокрый снег

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде.
09:37 • 657 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде.

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14124 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94000 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109314 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129688 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106249 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107957 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113194 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117412 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123197 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Актуальное
Сегодня в Украине ожидается дождь и мокрый снег

Сегодня в Украине ожидается дождь и мокрый снег

Киев  •  УНН

 • 11925 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сегодня, 10 декабря, в большинстве областей ожидаются снег и мокрый снег с дождем. В Украине в течение дня ожидается 0 + 8 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах -4 + 7 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине местами туманы, на дорогах гололедица.

В западных областях - дождь и мокрый снег. Ночью -3-5 мороза, днем ​​от 1 мороза до 4 градусов тепла.

В северных областях пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

В восточных областях - дожди. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем ​​0-4 тепла.

В центральной части - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем ​​1-6 градусов выше нуля.

На юге Украины - местами дождь. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​5-10 градусов выше нуля.

Ветер в Украине северо-западный и юго-восточный в центральных областях, 5-12 м / с.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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