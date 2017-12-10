Сегодня в Украине ожидается дождь и мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сегодня, 10 декабря, в большинстве областей ожидаются снег и мокрый снег с дождем. В Украине в течение дня ожидается 0 + 8 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах -4 + 7 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине местами туманы, на дорогах гололедица.
В западных областях - дождь и мокрый снег. Ночью -3-5 мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла.
В северных областях пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В восточных областях - дожди. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем 0-4 тепла.
В центральной части - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем 1-6 градусов выше нуля.
На юге Украины - местами дождь. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем 5-10 градусов выше нуля.
Ветер в Украине северо-западный и юго-восточный в центральных областях, 5-12 м / с.