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18:53 • 58498 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

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Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

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В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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27 березня, 08:19 • 133495 перегляди

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Сьогодні в Україні істотних опадів не очікується

Сьогодні в Україні істотних опадів не очікується

Київ • УНН

 • 9228 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні в Україні, за прогнозами синоптиків, істотних опадів не очікується, передає УНН з посиланням на Український гідрометценр.

“5 листопада в Україні без істотних опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вранці місцями синоптики прогнозують туман.

Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Денна температура в західних областях очікується на рівні 8-13° тепла, північних — 6-11°, центральних та східних — 7-12°, південних — 10-15°. У Карпатах очікуються 0-5° тепла, а на Закарпатті — 8-13°.

Українські Національні Новини

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