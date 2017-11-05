Сьогодні в Україні істотних опадів не очікується

“5 листопада в Україні без істотних опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вранці місцями синоптики прогнозують туман.

Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Денна температура в західних областях очікується на рівні 8-13° тепла, північних — 6-11°, центральних та східних — 7-12°, південних — 10-15°. У Карпатах очікуються 0-5° тепла, а на Закарпатті — 8-13°.