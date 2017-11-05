Сегодня в Украине осадков не ожидается
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня в Украине, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометценр.
“5 ноября в Украине без существенных осадков”, — говорится в сообщении.
Утром местами синоптики прогнозируют туман.
Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с.
Дневная температура в западных областях ожидается на уровне 8-13 ° тепла, северных — 6-11 °, центральных и восточных — 7-12 °, в южных — 10-15 °. В Карпатах ожидаются 0-5 ° тепла, а в Закарпатье — 8-13 °.