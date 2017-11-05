Сегодня в Украине осадков не ожидается

“5 ноября в Украине без существенных осадков”, — говорится в сообщении.

Утром местами синоптики прогнозируют туман.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с.

Дневная температура в западных областях ожидается на уровне 8-13 ° тепла, северных — 6-11 °, центральных и восточных — 7-12 °, в южных — 10-15 °. В Карпатах ожидаются 0-5 ° тепла, а в Закарпатье — 8-13 °.