Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями

“18 квітня в Україні буде: хмарно з проясненнями. У південній частині, східних та більшості центральних областей дощі, місцями з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°. На решті території без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий дощ”, — йдеться в повідомленні.

Вітер очікується північно-східний, східний, зі швидкістю 5-10 м/с

Температура вдень становитиме 4-9° тепла.