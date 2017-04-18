Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. На сегодня синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В южной части, восточных и большинстве центральных областей ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“18 апреля в Украине будет: облачно с прояснениями. В южной части, восточных и большинстве центральных областей дожди, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы северо-восточного ветра 15-20 м / с. Температура ночью 2-7 ° тепла, днем 4-9 °. На остальной территории без осадков, только днем в западных областях местами небольшой дождь”, — говорится в сообщении.
Ветер ожидается северо-восточный, восточный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура днем 4-9 ° тепла.