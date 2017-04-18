Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями

“18 апреля в Украине будет: облачно с прояснениями. В южной части, восточных и большинстве центральных областей дожди, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы северо-восточного ветра 15-20 м / с. Температура ночью 2-7 ° тепла, днем ​​4-9 °. На остальной территории без осадков, только днем ​​в западных областях местами небольшой дождь”, — говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-восточный, восточный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура днем ​​4-9 ° тепла.