Сьогодні українці візьмуть участь в трьох видах спорту на ОІ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні на території Південної Кореї продовжиться розіграш медалей Олімпійських ігор 2018, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Ольга Книш першою з українок сьогодні розпочне боротьбу за нагороди. У гірськолижному спорті в дисципліні гігантський слалом у жінок буде перша спроба, а після неї фінальна. Загалом у цій програмі виступатимуть 81 учасниця.
О 12:10 за київським часом на біатлонному центрі пройде жіноча гонка переслідування. Тут Україну представлять три спортсменки. Найвищий стартовий номер буде у Віти Семеренко (14). Вона стартуватиме в 55 секундах відставання від німкені Дальмаєр. Також будуть змагатися Валентина Семеренко і Анастасія Меркушина.
О 14:00 на глядачів очікує вже чоловіча гонка переслідування, де за медалі поведуть боротьбу наші Дмитро Підручний, Артем Прима і Сергій Семенов.
В одиночному санному спорті розпочнуться перший та другий заїзди одиночок у жінок. Нашу збірну представить 23-річна Олена Стецьків і 24-річна Олена Шхумова.
Варто відзначити, що олімпійські медалі розіграють ще у фіналах з ковзанярського спорту, стрибків з трампліну, фігурного катання, сноуборду і фрістайлу, де українці не будуть представлені жодним спортсменом.
Додамо, що 23-ті зимові Олімпійські ігри відбуваються в Пхьончхані (Південна Корея), який виборов це право у боротьбі із двома іншими містами-претендентами французьким Ансі та німецьким Мюнхеном.