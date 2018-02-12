Сьогодні українці візьмуть участь в трьох видах спорту на ОІ-2018

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні на території Південної Кореї продовжиться розіграш медалей Олімпійських ігор 2018, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Ольга Книш першою з українок сьогодні розпочне боротьбу за нагороди. У гірськолижному спорті в дисципліні гігантський слалом у жінок буде перша спроба, а після неї фінальна. Загалом у цій програмі виступатимуть 81 учасниця.

О 12:10 за київським часом на біатлонному центрі пройде жіноча гонка переслідування. Тут Україну представлять три спортсменки. Найвищий стартовий номер буде у Віти Семеренко (14). Вона стартуватиме в 55 секундах відставання від німкені Дальмаєр. Також будуть змагатися Валентина Семеренко і Анастасія Меркушина.

О 14:00 на глядачів очікує вже чоловіча гонка переслідування, де за медалі поведуть боротьбу наші Дмитро Підручний, Артем Прима і Сергій Семенов.

В одиночному санному спорті розпочнуться перший та другий заїзди одиночок у жінок. Нашу збірну представить 23-річна Олена Стецьків і 24-річна Олена Шхумова.

Варто відзначити, що олімпійські медалі розіграють ще у фіналах з ковзанярського спорту, стрибків з трампліну, фігурного катання, сноуборду і фрістайлу, де українці не будуть представлені жодним спортсменом.

Додамо, що 23-ті зимові Олімпійські ігри відбуваються в Пхьончхані (Південна Корея), який виборов це право у боротьбі із двома іншими містами-претендентами французьким Ансі та німецьким Мюнхеном.

Українські Національні Новини

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