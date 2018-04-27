Сьогодні у НАТО обговорять прагнення України щодо членства в альянсі

Перша зустріч міністрів розпочнеться о 10:30 за місцевим часом. Почати дискусію Генеральний секретар пообіцяв з обговорення Росії, яка, за словами Столтенберга, “вже декілька років демонструє схему небезпечної поведінки”.

Дискусії мають торкнутись теми посилення співпраці НАТО та Європейського Союзу співпрацювати для досягнення стабільності на континенті.



На фінальних дискусіях, зазначив Генсек, обговорюватимуть країни, які висловили бажання щодо членства в альянсі.

"Україна також висловила свої прагнення щодо членства. І я сподіваюсь, що міністри також захочуть вирішити це питання", - підкреслив Столтенберг в четвер.



Водночас 26 квітня пан Столтенберг приймав у себе міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто і провів з ним окрему зустріч, світлини якої можна побачити на сайті альянсу.



Як повідомляв УНН, раніше Сіярто заявив, що Угорщина продовжить накладати вето на приєднання України до НАТО, "поки вона не відновить права, які раніше надавалися національним меншинам".



Він також пообіцяв заявити про це на зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбудеться сьогодні.



Нагадаємо, цього тижня у Брюсселі мало відбутись засідання Комісії Україна-НАТО.



Проте міністерське засідання вчергове заблокувала Угорщина, і, за прогнозами голови місії України в НАТО, продовжить це робити, поки не отримає відсіч в альянсі.



