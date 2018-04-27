Сегодня в НАТО обсудят стремление Украины относительно членства в яльянсе

Первая встреча министров начнется в 10:30 по местному времени. Начать дискуссию Генеральный секретарь пообещал с обсуждения России, которая, по словам Столтенберга, "уже несколько лет демонстрирует схему опасного поведения".

Дискуссии должны коснуться темы усиления сотрудничества НАТО и Европейского Союза сотрудничать для достижения стабильности на континенте.



На финальных дискуссиях, отметил Генсек, обсуждать страны, выразили желание относительно членства в альянсе.

"Украина также выразила свои стремления относительно членства. И я надеюсь, что министры также захотят решить этот вопрос", - подчеркнул Столтенберг в четверг.



В то же время 26 апреля господин Столтенберг принимал у себя министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто и провел с ним отдельную встречу, фотографии которой можно увидеть на сайте альянса.



Как сообщал УНН, ранее Сиярто заявил, что Венгрия продолжит накладывать вето на присоединение Украины к НАТО, "пока она не восстановит права, ранее предоставлялись национальным меньшинствам".



Он также пообещал заявить об этом на встрече министров иностранных дел, которая состоится сегодня.



Напомним, на этой неделе в Брюсселе должно было состояться заседание Комиссии Украина-НАТО.



Однако министерское заседание в очередной раз заблокировала Венгрия, и, по прогнозам главы миссии Украины в НАТО, продолжит это делать, пока не получит отпор в альянсе.



