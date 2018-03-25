Сьогодні у Білорусі відзначають День Волі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні в Білорусі відзначають День Волі - річницю проголошення Білоруської народної республіки, передає УНН.
Зокрема, сьогодні 100 річниця проголошення, у 1918 році Рада Білоруської Народної Республіки ухвалила Третю статутну грамоту, згідно з якою БНР проголошувалася вільною і незалежною державою.
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Традиційно в цей день в Білорусі проходять опозиційні акції, які часто переростають в сутички з правоохоронними органами та затримання активістів. Минулого року у Мінську відбулось 148 судів над учасниками протестів з нагоди Дня Волі.
Нагадаємо, напередодні цього дня білоруська міліція проводить затримання активістів і політиків, які підтримували проведення ходи в День Волі.