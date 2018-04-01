Сьогодні ціни на залізничні квитки зросли

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. З 1 квітня “Укрзалізниця” підвищила тариф на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні на 1%. Це обумовлено застосуванням коефіцієнтів індексації тарифів в залежності від календарних періодів, передає УНН.

Зазначимо, коефіцієнти встановлені відповідним актами Мінінфраструктури.

Так, з 1 по 27 квітня застосовується коефіцієнт 1,02 (у березні застосовувався коефіцієнт 1,01), а в період травневих свят — з 28 квітня по 8 травня — коефіцієнт 1,03.

Разом з тим, вже 9 травня (і тільки в цей день) квиток можна буде купити зі знижкою 20%. Дешевше купити квиток на поїзд можна тільки 31 грудня, коли застосовується коефіцієнт 0,7.

Відзначимо, вартість квитків на потяги по Україні залежить від сезону: чим більший попит, тим вища ціна. Саме тому, влітку подорожувати чи не найдорожче. Ціни на квитки вище тільки в період з 25 по 30 грудня, коли діє коефіцієнт 1,1.

Нагадаємо, до кінця 2018 року українці зможуть скористатися єдиним додатком, який пропонуватиме квитки для подорожей автобусом, поїздом і літаком.

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