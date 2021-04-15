Сьогодні суд у Нідерландах продовжить розгляд справи збитого на Донбасі малазійського Boeing МН17

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Суд у Нідерландах сьогодні продовжить розгляд справи про збитий авіалайнер рейсу МН17 “Малайзійських авіаліній” на Донбасі в липні 2014 року. Про це пише УНН.

Деталі

Суд зупинив оцінку у справі проти обвинуваченого росіянина Олега Пулатова до 15 квітня. Отже, сьогодні о 10:00 у Нідерландах розпочнеться судове засідання.

До слова, слухання справи по суті відбудуться у червні цього року.

Доповнення

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-ій бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Підозрювані — троє громадян Росії і один — України: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 “Малазійських авіаліній”.

Останнє засідання суду відбулося 8 лютого 2021 року.

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