Сегодня суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дела сбитого на Донбассе малазийского Boeing МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Суд в Нидерландах сегодня продолжит рассмотрение дела о сбитом авиалайнере рейса МН17 “Малайзийских авиалиний” на Донбассе в июле 2014 года. Об этом пишет УНН.
Детали
Суд остановил оценку по делу против обвиняемого россиянина Олега Пулатова до 15 апреля. Итак, сегодня в 10:00 в Нидерландах начнется судебное заседание.
К слову, слушания дела по существу состоится в июне этого года.
Дополнение
17 июля 2014 на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила , что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий пятьдесят третьей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 "Малазийских авиалиний".
Последнее заседание суда состоялось 8 февраля 2021.