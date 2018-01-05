Сьогодні сторіччя з дня випуску першої української банкноти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Українська Народна Республіка 5 січня 1918 року випустила в обіг перші українські банкноти. Першою стала у купюра номіналом у 100 карбованців. Про це у Facebook повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Рівно сто років тому в обігу з’явилися 100 карбованців — перші банкноти національної валюти, розробка якої тривала після проголошення Третього Універсалу УНР. Ця купюра — справжній витвір мистецтва, автором якої є відомий художник-графік Георгій Нарбут”, — наголосив В.Гройсман.
Зазначається, що в оформленні банкноти митець використав “тризуб Володимира Великого” та орнаменти в стилі українського бароко.
Додамо, один карбованець тоді дорівнював 17,424 долі чистого золота.
Нагадаємо, Національний банк прокоментував інформацію про введення купюри номіналом 1000 грн.