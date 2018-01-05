Сегодня столетие со дня выпуска первой украинской банкноты

“Ровно сто лет назад в обращении появились 100 карбованцев — первые банкноты национальной валюты, разработка которой началась после провозглашения Третьего Универсала УНР. Эта купюра — настоящее произведение искусства, автором которой является известный художник-график Георгий Нарбут”, - подчеркнул В.Гройсман.

Отмечается, что в оформлении банкноты художник использовал “трезубец Владимира Великого” и орнаменты в стиле украинского барокко.

Добавим, один карбованец тогда равнялся 17,424 доли чистого золота.

Напомним, Национальный банк прокомментировал информацию о введении купюры номиналом 1000 грн.