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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня столетие со дня выпуска первой украинской банкноты

Киев • УНН

 • 18367 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Украинская Народная Республика 5 января 1918 года выпустила в обращение первые украинские банкноты. Первой стала купюра номиналом в 100 карбованцев. Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

Сегодня столетие со дня выпуска первой украинской банкноты

“Ровно сто лет назад в обращении появились 100 карбованцев — первые банкноты национальной валюты, разработка которой началась после провозглашения Третьего Универсала УНР. Эта купюра — настоящее произведение искусства, автором которой является известный художник-график Георгий Нарбут”, - подчеркнул В.Гройсман.

Отмечается, что в оформлении банкноты художник использовал “трезубец Владимира Великого” и орнаменты в стиле украинского барокко.

Добавим, один карбованец тогда равнялся 17,424 доли чистого золота.

Напомним, Национальный банк прокомментировал информацию о введении купюры номиналом 1000 грн.

Украинские Национальные Новости

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