Сьогодні стартувала реєстрація на пробне ЗНО-2017

“Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме з 10 до 31 січня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кожен зареєстрований учасник може скласти такі тести: 1 квітня — з української мови і літератури, 8 квітня — з одного з предметів (історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов).

Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні платна. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.