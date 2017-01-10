Сьогодні стартувала реєстрація на пробне ЗНО-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Сьогодні розпочалась реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти, передає УНН.
“Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме з 10 до 31 січня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, кожен зареєстрований учасник може скласти такі тести: 1 квітня — з української мови і літератури, 8 квітня — з одного з предметів (історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов).
Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні платна. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.