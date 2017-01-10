Сегодня стартовала регистрация на пробное ВНО-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, передает УНН.
"Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация продлится с 10 до 31 января 2017 года", — говорится в сообщении.
Как отмечается, каждый зарегистрированный участник может сдать такие тесты: 1 апреля — по украинскому языку и литературе, 8 апреля — по одному из предметов (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языках).
Участие в пробном внешнем независимом оценивании платная. Стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.