Сьогодні розпочне роботу Український Дім у Давосі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Сьогодні, 20 січня, у Давосі розпочне функціонувати Український Дім, передає УНН.
Український Дім чекатиме відвідувачів з 18 години. Він закриє свої двері у п'ятницю, 24 січня, о 14 годині.
Протягом п'яти днів Дім представить світу кращі досягнення України, акцентуючи увагу на інвестиційних, технологічних та творчих можливостях країни. Тематика роботи Дому: “Україна: креативність, інновації, можливості”.
Подіумні дискусії в Українському Домі будуть присвячені таким темам, як: стратегічні економічні союзники країни; прогресивне громадянське суспільство; характер і лідерство; жінки-лідери зі світовим впливом; технології, що стрімко розвиваються, і провідні IT-підприємці; інвестиційні можливості та ін.
Зокрема, у середу, 22 січня, спікери форуму поговорять на тему використання відомої Гарвардської моделі переговорів, відомої як стратегія “Win Win” (виграв-виграв). Панель називається: “Завдання на 50 мільярдів доларів: як бізнес і уряд можуть створити безпрограшний інвестиційний клімат у новій Україні”.
У ній візьмуть участь секретар Національної інвестиційної ради України, член парламенту і глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, англо-шведський бізнесмен, голова і виконавчий директор компанії “Head” Йохан Еліаш та генеральний директор і засновник агрохолдингу, найбільшого в Україні виробника і експортера курятини “МХП” (Наша Ряба) Юрій Косюк.