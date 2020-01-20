Сегодня начнет работу Украинский Дом в Давосе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня, 20 января, в Давосе начнет функционировать Украинский Дом, передает УНН.
Украинский Дом будет ждать посетителей с 18 часов. Он закроет свои двери в пятницу, 24 января, в 14 часов.
В течение пяти дней Дом представит миру лучшие достижения Украины, акцентируя внимание на инвестиционных, технологических и творческих возможностях страны. Тематика работы Дома: "Украина: креативность, инновации, возможности".
Подиумные дискуссии в Украинском Доме будут посвящены таким темам, как: стратегические экономические союзники страны; прогрессивное гражданское общество; характер и лидерство; женщины-лидеры с мировым влиянием; стремительно развивающиеся технологии и ведущие IT-предприниматели; инвестиционные возможности и др.
В частности, в среду, 22 января, спикеры форума поговорят на тему использования известной Гарвардской модели переговоров, известной как стратегия "Win Win" (выиграл-выиграл). Панель называется: "Задача на 50 миллиардов долларов: как бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине".
В ней примут участие секретарь Национального инвестиционного совета Украины, член парламента и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, англо-шведский бизнесмен, председатель и исполнительный директор компании "Head" Йохан Элиаш и генеральный директор и основатель агрохолдинга, крупнейшего в Украине производителя и экспортера курятины "МХП" (Наша Ряба), Юрий Косюк.