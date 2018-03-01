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Сьогодні Рада не буде розглядати звільнення голови НБУ Гонтаревої – нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні парламент не буде розглядати будь-які кадрові питання, у тому числі звільнення голови НБУ Валерії Гонтаревой. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.

“Президент направив подання на звільнення Гонатевої та призначення Смолія — фракція БПП готова голосувати і за перше і за друге. Нажаль, на сьогоднішній день голосів немає, тому сьогодні ми не будемо голосувати по Нацбанку України и взагалі за будь-які кадрові питання”, — повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, Рада сьогодні планувала звільнити Гонтареву та розглянути питання про призначення на цю посаду Якова Смолія і законопроект про Вищий Антикорупційний суд.

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