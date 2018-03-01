Сегодня Рада не будет рассматривать увольнение главы НБУ Гонтаревой - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня парламент не будет рассматривать любые кадровые вопросы, в том числе увольнение председателя НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.
"Президент направил представление на увольнение Гонатевой и назначения Смолия - фракция БПП готова голосовать и за первое и за второе. К сожалению, на сегодняшний день голосов нет, поэтому сегодня мы не будем голосовать по Нацбанку Украины и вообще за любые кадровые вопросы", - сообщил Гончаренко.
Напомним, Рада сегодня планировала уволить Гонтареву и рассмотреть вопрос о назначении на эту должность Якова Смолия и законопроект о Высшем Антикоррупционный суд.