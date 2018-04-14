Сьогодні пройде центральний поєдинок УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Харківський ОСК “Металіст” прийматиме центральний матч 27-го туру Української Прем’єр-ліги між найтитулованішими командами країни донецьким “Шахтарем” і київським “Динамо”, інформує УНН.
Суперники підходять до очної дуелі з прекрасними результатами — “Шахтар” виграв 7 поєдинків чемпіонату поспіль із загальною різницею м’ячів 24:0, а в активі “Динамо” 5 перемог в останніх турах. Різниця в турнірній таблиці між колективами зберігається у шість очок на користь донеччан.
У поточному сезоні три матчі закінчилися з цілком різними результатами: 2:0 у Суперкубку на користь “гірників”, 0:1 у другому турі чемпіонату за “біло-синіми”, 0:0 — у 13 турі.
Загалом команди в історії “українського класико” відіграли більше півтори сотні баталій — 77 тріумфів за “динамівцями”, 52 за “гірниками” і 43 нічиї.
Примітно, що тільки в 3 із 10 останніх ігор в рамках Прем’єр-ліги забивали обидві команди (1:1, 4:3 і 2:3 в минулому сезоні).
Відзначимо, що до зустрічі не готуються півзахисник киян Микола Шапаренко, який отримав травму ключиці в минулому матчі проти “Зорі”, а також захисник Тамаш Кадар — продовжує відновлення і цими днями займається за індивідуальною програмою.
Також у крайньому тренуванні не брав участі перуанець Карлос Самбрано, який підхопив вірусну інфекцію.
Додамо також, стартовий свисток про початок протистояння о 17:00 дасть Костянтин Труханов.