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Сьогодні пройде центральний поєдинок УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо"

Сьогодні пройде центральний поєдинок УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Харківський ОСК “Металіст” прийматиме центральний матч 27-го туру Української Прем’єр-ліги між найтитулованішими командами країни донецьким “Шахтарем” і київським “Динамо”, інформує УНН.

Суперники підходять до очної дуелі з прекрасними результатами — “Шахтар” виграв 7 поєдинків чемпіонату поспіль із загальною різницею м’ячів 24:0, а в активі “Динамо” 5 перемог в останніх турах. Різниця в турнірній таблиці між колективами зберігається у шість очок на користь донеччан.

У поточному сезоні три матчі закінчилися з цілком різними результатами: 2:0 у Суперкубку на користь “гірників”, 0:1 у другому турі чемпіонату за “біло-синіми”, 0:0 — у 13 турі.

Загалом команди в історії “українського класико” відіграли більше півтори сотні баталій — 77 тріумфів за “динамівцями”, 52 за “гірниками” і 43 нічиї.

Примітно, що тільки в 3 із 10 останніх ігор в рамках Прем’єр-ліги забивали обидві команди (1:1, 4:3 і 2:3 в минулому сезоні).

Відзначимо, що до зустрічі не готуються півзахисник киян Микола Шапаренко, який отримав травму ключиці в минулому матчі проти “Зорі”, а також захисник Тамаш Кадар — продовжує відновлення і цими днями займається за індивідуальною програмою.

Також у крайньому тренуванні не брав участі перуанець Карлос Самбрано, який підхопив вірусну інфекцію.

Додамо також, стартовий свисток про початок протистояння о 17:00 дасть Костянтин Труханов.

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