Сьогодні православні відзначають одне з головних свят - Різдво Богородиці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. 21 вересня православні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти найважливіших християнських свят. Про це повідомляє УНН з посиланням на ПЦУ.
Саме із нього розпочинається новий цикл святкувань у літургійному році. Народження Богородиці стало благословінням для її батьків та усього людства, а також запорукою звільнення від гріховних кайданів, що знову відчинило перед людиною двері до вічного блаженного життя разом з Господом, зазначають у ПЦУ.
"Дитина, народжена із незламної віри та справжньої любові, Діва Марія стала чудом для цілого світу і для двох сердець, які впродовж цілого життя чекали на Її появу. Батьки Богородиці, Іоаким і Анна, дожили до глибокої старості, але довго не могли мати дітей, проте вони продовжували вірити, що Богові все можливо, і у своїх постійних молитвах щиросердно просили Господа, щоб Він дарував їм дитя. Шлях до бажаного пролягав довгою тернистою дорогою, але благословіння від Бога було надзвичайно великим. Після довгих переживань і молитов трапилося чудо: Іоаким та Анна стали батьками Пресвятої Діви Марії. Радісну звістку праведній Анні приніс архангел Гавриїл зі словами: "Анно! Почута молитва твоя, ти народиш Преблагословенну дочку Марію, від Якої піде спасіння всьому світу", говориться у повідомленні.