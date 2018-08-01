Сьогодні оголосять результати вступу на бюджетне навчання

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Сьогодні вступники в Україні отримають рекомендації на бюджет – повідомлення про це буде розміщено в електронних кабінетах. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України, передає УНН.

“1 серпня стане відомо, хто з вступників отримав рекомендацію на бюджет. Йдеться про вступників, що вступають після школи на бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування. Розподіл бюджетних місць відбуватиметься за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення”, — йдеться у повідомленні.

У тих вступників, які будуть рекомендовані на бюджет, в електронному кабінеті навпроти однієї з заяв з’явиться статус “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)”. Таким вступникам треба буде виконати вимоги до зарахування до 18:00 6 серпня, зокрема подати оригінали документів. З їх переліком, а також іншими умовами, можна ознайомитися на сайтах вишів або звернувшись до приймальних комісій.

Після виконання вимог статус електронної заяви має змінитися на “Включено до наказу”. У виші видається наказ про зарахування.

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Якщо ж вступник не виконає вимоги, то його рекомендація анулюється, а статус електронної заяви змінюється на “Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)”.

У тих, хто не отримає 1 серпня рекомендацію на бюджет, навпроти всіх заяв залишиться статус “Допущено до конкурсу”. Такі вступники автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Після зарахування на бюджет — 7 серпня — відбуватиметься надання рекомендації до зарахування на контракт. У разі її отримання статус електронної заяви вступника змінюється з “Допущено до конкурсу” або “Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)” на “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)”.

Після 7 серпня також відбудеться переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Воно повинно пройти до 18 серпня.

Право на переведення за всіма спеціальностями є у вступників, які мають спеціальні умови на участь у конкурсі. Перевестися мають право також вступники, що не були рекомендовані за широким конкурсом на бюджетні місця, однак лише за тими спеціальностями, яким надається особлива підтримка.

Для переведення вступники попередньо мають бути зараховані на навчання на контракт.

Нагадаємо, 21 червня учасники ЗНО-2018 отримали результати тестів з усіх предметів. Раніше у МОН розповіли, в який ВНЗ цього року подано найбільшу кількість заяв.

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