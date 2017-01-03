Сьогодні очікується зниження температури повітря до 14 градусів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Україні з 3 січня 2017 року очікується зниження температури повітря до 14 градусів морозу. Про це розповів керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда, передає УНН.
Так, 3-5 січня в Укргідрометцентрі чекають переміщення холодного арктичного повітря і зниження температури на кілька градусів.
“Температура знизиться вночі до 9-14 градусів морозу, вдень — до 2-7. Це буде на фоні випадіння невеликого снігу,” — уточнив М.Кульбаба.