Сьогодні очікується зниження температури повітря до 14 градусів

Так, 3-5 січня в Укргідрометцентрі чекають переміщення холодного арктичного повітря і зниження температури на кілька градусів.

“Температура знизиться вночі до 9-14 градусів морозу, вдень — до 2-7. Це буде на фоні випадіння невеликого снігу,” — уточнив М.Кульбаба.