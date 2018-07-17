Сьогодні очікується "нормандська" зустріч заступників дипрадників

“Завтра (17 липня - ред.) відбудеться зустріч заступників дипломатичних радників і експертів у "нормандському форматі". Зустріч проходить у Парижі. Сьогодні (16 липня - ред.) для підготовки у Берлін був відряджений міністр закордонних справ”, — повідомив Порошенко.

Як повідомляв УНН, зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" відбулася 11 червня в Берліні.

Додамо, назва "нормандського формату" походить від зустрічі глав чотирьох держав, - України, Німеччини, Франції, Росії - яка вперше відбулася 6 червня 2014 року у Нормандії. У цьому форматі обговорюються питання щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.