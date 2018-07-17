Сегодня ожидается "нормандская" встреча заместителей дипсоветников

"Завтра (17 июля - ред.) пройдет встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в "нормандском формате". Встреча проходит в Париже. Сегодня (16 июля - ред.) для подготовки в Берлин был отправлен министр иностранных дел", - сообщил Порошенко.

Как сообщал УНН, встреча глав МИД "нормандской четверки" состоялась 11 июня в Берлине.

Добавим, название "нормандского формата" происходит от встречи глав четырех государств, - Украины, Германии, Франции, России - которая впервые состоялась 6 июня 2014 года в Нормандии. В этом формате обсуждаются вопросы по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.